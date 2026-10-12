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Bundesliga

BVB: Neuer Knackpunkt bei Kovac

Bei Borussia Dortmund sieht alles nach einer Vertragsverlängerung von Trainer Niko Kovac aus. Doch die Verhandlungen sind noch nicht abgeschlossen.

von Dominik Sandler - Quelle: Sky
1 min.
Lars Ricken mit Niko Kovac @Maxppp

Trotz des späten 2:2 gegen Werder Bremen läuft es insgesamt mehr als ordentlich für Borussia Dortmund in dieser Saison. Einer der Garanten für die Erfolge ist Trainer Niko Kovac, der inzwischen seit eineinhalb Jahren bei Schwarz-Gelb an der Seitenlinie steht. Der Vertrag des Kroaten läuft am Saisonende aus und soll zeitnah verlängert werden.

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Zuletzt sah alles nach einer schnellen Verlängerung aus – diese könnte sich jetzt aber verzögern. ‚Sky‘ berichtet, dass der BVB das Arbeitspapier gerne bis 2029 verlängern würde. Ginge es nach Kovac, soll der Vertrag noch länger laufen. Ob sich Dortmund auf die längere Laufzeit einlässt?

Mit einem Punkteschnitt von 2,01 hat Kovac die Argumente auf seiner Seite. Noch in diesem Monat soll ein Durchbruch erzielt werden. Dann könnte die Unterschrift auch schon erfolgen. Voraussetzung dafür: Die beiden Parteien einigen sich auf eine Vertragslänge.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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