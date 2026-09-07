Giannis Konstantelias (23) riss sich bei seinem Bundesliga-Debüt das Kreuzband. Als Ersatz zog Borussia Dortmund auf die Schnelle Leihspieler Ethan Nwaneri (19) an Land.

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Auf diese Sachlage verweist auch ‚Teamtalk‘ – berichtet aber dennoch, dass Dortmund weiterhin Interesse an Jadon Sancho (26) zeigt. Der verlorene Sohn, der schon in 158 Spielen das BVB-Trikot trug, ist nach wie vor vereinslos und ablösefrei zu haben.

Weiter berichtet ‚Teamtalk‘ aber auch, dass sich jüngst zwei namentlich nicht genannte Premier League-Teams bei Sancho gemeldet haben. Die Gespräche mit den Klubs laufen. Zuletzt warben zudem die Arabian Falcons aus Dubai öffentlich um den Engländer, der in der vergangenen Saison als Leihspieler für Aston Villa kickte.