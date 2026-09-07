Bericht: Sancho-Comeback beim BVB wieder Thema
Seit mehr als zwei Monaten ist Jadon Sancho mittlerweile ohne Klub. Gerüchte um eine erneute Rückkehr zu Borussia Dortmund reißen nicht ab.
Giannis Konstantelias (23) riss sich bei seinem Bundesliga-Debüt das Kreuzband. Als Ersatz zog Borussia Dortmund auf die Schnelle Leihspieler Ethan Nwaneri (19) an Land.
Auf diese Sachlage verweist auch ‚Teamtalk‘ – berichtet aber dennoch, dass Dortmund weiterhin Interesse an Jadon Sancho (26) zeigt. Der verlorene Sohn, der schon in 158 Spielen das BVB-Trikot trug, ist nach wie vor vereinslos und ablösefrei zu haben.
Weiter berichtet ‚Teamtalk‘ aber auch, dass sich jüngst zwei namentlich nicht genannte Premier League-Teams bei Sancho gemeldet haben. Die Gespräche mit den Klubs laufen. Zuletzt warben zudem die Arabian Falcons aus Dubai öffentlich um den Engländer, der in der vergangenen Saison als Leihspieler für Aston Villa kickte.
FT-Meinung
Erst kürzlich äußerte sich BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer lobend über Sancho, die Flamme für eine neuerliche Rückkehr lodert also weiterhin. Doch drängt sich die Frage auf: Wenn Dortmund wirklich Sancho wollen würde – warum ist er dann nicht schon längst wieder da? Die Möglichkeiten waren nach den Abgängen von Julian Brandt (30) und Karim Adeyemi (24), der Absage bei Said El Mala (20) und der Verletzung von Konstantelias da. Doch stets entschieden sich die Kaderplaner für andere Optionen als Sancho. Logisch wäre, wenn das jetzt auch so bleibt.
Weitere Infos
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden