Sebastian Hoeneß wurde in diesem Sommer mit zahlreichen Topklubs wie Manchester City, dem FC Liverpool oder AC Mailand in Verbindung gebracht. Im Gespräch mit der ‚Sport Bild‘ ordnet der 44-Jährige die Gerüchte jedoch gelassen ein: „Es ist ein Stück weit normal, dass die erfolgreiche Arbeit, die wir hier gemeinsam leisten, von anderen Klubs registriert wird. Dementsprechend wäre es jetzt nicht verwunderlich, wenn es da vielleicht auch den einen oder anderem Klub gab, der sich mal bezüglich meiner Person erkundigt hat.“

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Hoeneß fokussiert sich voll auf die bevorstehende Spielzeit mit dem VfB Stuttgart. Lobende Worte findet Hoeneß dabei vor allem für die Transferaktivitäten des Bundesligisten: „Nach den Verpflichtungen von Leo Sauer, Grischa Prömel und nun auch Dzenan Pejčinovic bin ich wirklich zufrieden mit dem Kader. Die Zugänge waren wichtig.“