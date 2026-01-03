Mini-Ablöse: BVB-Stürmer Paulina auf dem Sprung

Fortuna Düsseldorf verstärkt sich mit Jordi Paulina von Borussia Dortmund. Wie ‚Sky‘ berichtet, wird sich der 21-Jährige dem Tabellensechzehnten der zweiten Liga anschließen. Als Ablöse fließen demnach 400.000 Euro nach Dortmund, wobei sich der BVB eine Weiterverkaufsbeteiligung von 50 Prozent sowie eine Rückkaufklausel gesichert haben soll.

Paulina geht momentan für die Zweitvertretung der Dortmunder in der Regionalliga West auf Torejagd, wo er in elf Partien bereits sechsmal erfolgreich war. Zuletzt gab der Rechtsfuß im November sein Nationalmannschaftsdebüt für Curaçao. Für den WM-Gruppengegner des DFB-Teams möchte er sich nun in Düsseldorf empfehlen, um sich seinen Traum von der WM-Teilnahme zu erfüllen.