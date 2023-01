Kaiserslautern bindet Tomiak

Der 1. FC Kaiserslautern und Boris Tomiak gehen ihren gemeinsamen Weg weiter. Wie der Zweitligist mitteilt, wurde der 2023 auslaufende Vertrag „langfristig“ verlängert. Zur genauen Laufzeit machen die Roten Teufel keine Angaben. Der 24-Jährige ist froh über seinen neuen Kontrakt: „Ich fühle mich in Kaiserslautern und am Betze pudelwohl. In der Mannschaft und im Verein stecken noch jede Menge Potenzial. Ich freue mich darauf, weiter alles für den FCK geben zu können.“

Tomiak ist in der laufenden Saison absolut gesetzt. Der Abwehrmann bestritt alle 18 Pflichtspiele über die volle Distanz. 2021 war er von Fortuna Düsseldorf II in die Pfalz gewechselt.

