Bayern-Gerüchte um Diomande: RB mit Ablöse-Ansage

Yan Diomande spielt eine außergewöhnliche Debütsaison für RB Leipzig. Im Sommer hatten die Sachsen den 19-jährigen Außenstürmer für 20 Millionen Euro vom spanischen Zweitligisten CD Leganés geholt, mittlerweile steht Diomande bei etlichen internationalen Topklubs und auch beim FC Bayern auf dem Zettel.

Sportvorstand Max Eberl schwärmte am Rande des gestrigen Aufeinandertreffens bei ‚Sky‘: „Es war ein typischer RB-Transfer. Ein Spieler aus der zweiten Liga, den man spannend findet, dann den Mut zu haben, eine solche Transfersumme auf den Tisch zu legen. Da haben sie einen guten Job gemacht.“

Weiter eklärte Eberl: „Wir kennen den Markt relativ gut. Wir haben uns aber mit Lucho Díaz für einen arrivierten Spieler entschieden, wo man eine höhere Verlässlichkeit hat, dass er direkt beim FC Bayern funktioniert. Natürlich sind wir auch an jungen Spielern dran.“

„Auch nicht für 80 oder 90 Millionen“

Auch RB-Boss Oliver Mintzlaff wurde nach einem möglichen Diomande-Transfer befragt und stellte klar: „Ich als Aufsichtsratschef würde sagen, er ist auch nächste Saison sicher bei uns – auch, wenn es ein Angebot von 80 oder 90 Millionen geben sollte.“

Von den interessierten Klub sei „noch keiner gekommen.“ Ohnehin könne man „so einen jungen Spieler, den wir jetzt geholt haben, […] nicht nach einem Jahr abgeben. Er ist extrem jung, spielt seine erste Bundesliga-Saison. Wir haben uns das erarbeitet, dass Spieler ein bisschen länger bleiben können.“

Ein Stück weit ließ Mintzlaff die Tür dann aber doch auf. Schließlich gehöre zur Wahrheit auch, „dass Leipzig ein sehr ambitionierter Bundesligist ist, aber es auch andere Top-Klubs gibt. So haben wir in der Vergangenheit einige Top-Spieler abgeben müssen. Um Transfererlöse zu generieren und weil die Spieler den nächsten Schritt gegangen sind.“