Angebot abgelehnt: Martel verlässt Köln

Was am Sonntagvormittag über die Medien bereits durchsickerte, ist nun offiziell bestätigt. Der 1. FC Köln hat mitgeteilt, dass Eric Martel den Verein zum Ablauf seines Vertrags verlassen wird. Damit wird sich der 24-jährige Mittelfeldspieler im Sommer ablösefrei einem neuen Klub anschließen.

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FC-Geschäftsführer Thomas Kessler über die Klubkanäle: „Wir standen mit Eric in den vergangenen Wochen und Monaten in engem, regelmäßigem Austausch und haben ihm ein faires sowie wertschätzendes Angebot unterbreitet. Am Freitag hat er uns darüber informiert, dass er dieses nicht annehmen und sich einer neuen sportlichen Herausforderung stellen möchte.“