Minusgeschäft: Bayern vor Boey-Verkauf

Beim FC Bayern bekam Sacha Boey trotz zahlreicher Chancen keinen Fuß auf den Boden. Das Niveau in der Bundesliga und in der Champions League schien bei seinen 38 Einsätzen zu anspruchsvoll für den 25-jährigen Franzosen. Dass Galatasaray den Rechtsverteidiger im Winter zurück nach Istanbul holte, entpuppt sich inzwischen als Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten.

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Dementsprechend planen die Löwen, die Kaufoption über 15 Millionen Euro für einen Sommertransfer zu ziehen. Das geht aus der aktuellen Ausgabe des ‚Bild‘-Podcasts ‚Bayern Insider‘ hervor. Die Verantwortlichen von Gala seien sehr zufrieden mit Boey und würden ihn gerne über das Leihgeschäft hinaus behalten.

Im Januar 2024 hatten die Münchner Boey für 30 Millionen Euro von Galatasaray verpflichtet – jetzt könnte er für die Hälfte den umgekehrten Weg einschlagen. Ein Minusgeschäft für den FCB, der aufgrund von Boeys Leistungen in Deutschland und auf der europäischen Bühne jedoch nicht mehr mit einer Summe im Bereich der ausgegebenen 30 Millionen rechnen konnte.