Deutsche Klubs jagen Überflieger Himbert

Rémi Himbert weckt offenbar auch Begehrlichkeiten in Deutschland. Informationen von ‚Sky‘ zufolge bekunden mit Blick auf das Sommertransferfenster mehrere deutsche und italienische Vereine konkretes Interesse am 18-jährigen Offensivtalent von Olympique Lyon.

Der französische U20-Nationalspieler ist bei Les Gones eine der Überraschungen der vergangenen Wochen. In 208 Spielminuten verteilt auf neun Einsätze steuerte Himbert für die Lyon-Profis beachtliche drei Treffer und eine Vorlage bei. Laut ‚Sky‘ steht der junge Angreifer nun kurz vor der Unterschrift seines ersten Profivertrags.