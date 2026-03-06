Menü Suche
Deutsche Klubs jagen Überflieger Himbert

von Fabian Ley - Quelle: Sky
Rémi Himbert beim Torjubel @Maxppp

Rémi Himbert weckt offenbar auch Begehrlichkeiten in Deutschland. Informationen von ‚Sky‘ zufolge bekunden mit Blick auf das Sommertransferfenster mehrere deutsche und italienische Vereine konkretes Interesse am 18-jährigen Offensivtalent von Olympique Lyon.

Der französische U20-Nationalspieler ist bei Les Gones eine der Überraschungen der vergangenen Wochen. In 208 Spielminuten verteilt auf neun Einsätze steuerte Himbert für die Lyon-Profis beachtliche drei Treffer und eine Vorlage bei. Laut ‚Sky‘ steht der junge Angreifer nun kurz vor der Unterschrift seines ersten Profivertrags.

