260 Millionen: Frankfurt erwartet elf Abgänge

Nach einer ernüchternden Saison 2025/26 wird bei Eintracht Frankfurt jeder Stein umgedreht. Entsprechend kündigen sich schon jetzt zahlreiche Abgänge aus der Bankenmetropole an.

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Linksverteidiger Nathaniel Brown (23) steht vor einem 55-Millionen-Wechsel zum FC Bayern. Noch während der WM könnten Medizincheck und Vertragsunterschrift erfolgen. Zudem ist klar, dass Innenverteidiger Hrvoje Smolcic (25) nicht an den Main zurückkehren wird. Für den Kroaten bezahlt Corum FK zwischen einer und 1,5 Millionen Euro. Dem Vernehmen nach interessiert sich der Süper Lig-Aufsteiger darüber hinaus für Michy Batshuayi (32), der Frankfurt unter Umständen sogar ablösefrei verlassen darf.

Zwei weitere Deals sind ebenfalls in Arbeit. Außenverteidiger Elias Baum (20) wird von etlichen Liga-Kontrahenten gejagt, drei bis fünf Millionen Euro Ablöse werden gehandelt. Etwas weniger Geld wird wohl Mittelfeldakteur Junior Dina Ebimbe (25) einspielen. Der Ablösepoker mit dem FC Schalke läuft. Während die Knappen eine Million in Aussicht stellen, fordert die Eintracht nacht aktuellem Stand der Dinge knapp drei Millionen Euro.

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Hoher Transferüberschuss erwartet

Etwas komplizierter gestaltet sich die Situation um Mittelstürmer Elye Wahi (23), der zuletzt eher mit Negativ-Schlagzeilen auffiel. Konkret wird dem ivorischen WM-Teilnahmer vorgeworfen, sich absichtlich eine Gelbe Karte abgeholt zu haben. Bislang hofft man in Frankfurt noch auf einen glimpflichen Ausgang – bei Verurteilung droht den Adlern der Super-GAU, die einst ausgegebenen 26 Millionen Euro sind dann nicht mehr reinzuholen.

Fakt ist: SGE-Sportvorstand Markus Krösche muss wieder einmal einen hohen Transferüberschuss erwirtschaften, um sämtliche Verbindlichkeiten zu decken. Deshalb können auch Arthur Theate (26/20 Millionen), Hugo Larsson (21/40 Millionen), Can Uzun (20/60 Millionen), Jean-Mattéo

Bahoya (21/40 Millionen) und Noel Futkeu (23/10 Millionen) bei entsprechenden Angeboten gehen.