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Bundesliga

Top10: Bayern in Europa auf Platz Eins

Gegen den FC Augsburg kassierte der FC Bayern am heutigen Samstag das schnellste Tor der Bundesliga-Geschichte. Bei den zugelassenen Torschüssen liegt der Rekordmeister dennoch europaweit an der Spitze.

von Remo Schatz - Quelle: CIES
1 min.
bayern supercup win @Maxppp

Der FC Bayern gehört zu den besten Teams Europas. Das ‚CIES Football Observatory‘ unterfüttert diese offensichtliche Einschätzung nun auch mit Daten, zumindest im Bereich der Defensive.

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Wie das ‚International Centre for Sports Studies‘ analysiert hat, lässt die Bayern-Defensive über alle 32 europäischen Ligen hinweg die wenigsten Schüsse auf das Tor zu. Im Schnitt fliegen pro Spiel lediglich 4,9 Schüsse auf den Kasten von Manuel Neuer (40).

Auffallend ist zudem, dass neben den Münchnern lediglich ein weiterer Klub aus den Top5-Ligen (Deutschland, England, Spanien, Frankreich und Italien) platziert ist. Der FC Barcelona rangiert mit einem Wert von 6,68 auf Platz zehn.

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Die Top10 im Überblick:

  • FC Bayern (Deutschland): 4,9
  • FK Charkiw (Ukraine): 5,84
  • Panathinaikos (Griechenland): 6,12
  • FK RFS (Lettland): 6,19
  • Dinamo Moskau (Russland): 6,27
  • Vitória Guimarães (Portugal): 6,34
  • Hajduk Split (Kroatien): 6,50
  • LNZ Cherkasy (Ukraine): 6,51
  • Benfica Lissabon (Portugal): 6,58
  • FC Barcelona (Spanien): 6,68
veröffentlicht am - Aktualisiert am
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