Der FC Bayern gehört zu den besten Teams Europas. Das ‚CIES Football Observatory‘ unterfüttert diese offensichtliche Einschätzung nun auch mit Daten, zumindest im Bereich der Defensive.

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Wie das ‚International Centre for Sports Studies‘ analysiert hat, lässt die Bayern-Defensive über alle 32 europäischen Ligen hinweg die wenigsten Schüsse auf das Tor zu. Im Schnitt fliegen pro Spiel lediglich 4,9 Schüsse auf den Kasten von Manuel Neuer (40).

Auffallend ist zudem, dass neben den Münchnern lediglich ein weiterer Klub aus den Top5-Ligen (Deutschland, England, Spanien, Frankreich und Italien) platziert ist. Der FC Barcelona rangiert mit einem Wert von 6,68 auf Platz zehn.

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Die Top10 im Überblick: