Eintracht baggert an DFB-Juwel

Eintracht Frankfurt möchte seine Einkaufstour in diesem Winter fortsetzen und hat nun Luca Erlein ins Visier genommen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, arbeiten die Hessen an einer Verpflichtung des 18-Jährigen. Der Vertrag des deutschen U19-Nationalspielers bei der TSG Hoffenheim läuft zum Saisonende aus.

Erlein kann sowohl als Innen- als auch als Rechtsverteidiger eingesetzt werden und ist in der Zweitvertretung der Kraichgauer in der dritten Liga gesetzt. Der Rechtsfuß könnte nach Ayoube Amaimouni-Echghouyab (21) das zweite Top-Talent der TSG sein, das in diesem Winter von der Eintracht abgeworben wird. Die Vertragssituation ist dabei ähnlich: Der Vertrag von Amaimouni-Echghouyab bei Hoffenheim wäre ebenfalls im Sommer ausgelaufen, daher war er unter seinem eigentlichen Marktwert zu haben.

Neben dem Defensivakteur befinden sich auch die beiden zentralen Mittelfeldspieler Sean Steur (17) und Cajetan Lenz (19) weiterhin im Fokus des aktuellen Tabellensiebten der Bundesliga. Letzterer hat dem Vernehmen nach von seinem aktuellen Klub VfL Bochum nun ein Preisschild in Höhe von zehn bis 15 Millionen Euro verpasst bekommen. Im Gegensatz zu Erlein gelten die beiden Mittelfeld-Talente jedoch primär als Optionen für den Sommer.

Umbruch im Mittelfeld

Die Eintracht muss sich im kommenden Sommer ohnehin auf einen großen Personalwechsel im zentralen Mittelfeld gefasst machen. Hugo Larsson gilt schon länger als heißer Abschiedskandidat und könnte eine saftige Ablösesumme einbringen. Neben den Bundesliga-Schwergewichten Bayern München und Borussia Dortmund werden zahlreiche europäische Spitzenvereine mit dem Schweden in Verbindung gebracht. Mo Dahoud (30) und Ellyes Skhiri (30) könnten dem Boulevardblatt zufolge ebenfalls den Verein im Sommer verlassen.