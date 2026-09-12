Demichelis-Gerüchte: RB Leipzig veröffentlicht Statement

Bei RB Leipzig herrscht Unruhe. Zuletzt machten Gerüchte die Runde, dass der Stuhl von Martín Demichelis nach nur wenigen Wochen bereits wackeln könnte, die ‚Bild‘ berichtete von internen „Bedenken“ am neuen Cheftrainer. Marcel Schäfer wirbt nun öffentlich um Geduld.

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In einem offiziellen Statement äußert sich der Geschäftsführer Sport: „Wir haben natürlich wahrgenommen, was in den vergangenen Tagen rund um unseren Klub in den Medien und sozialen Netzwerken diskutiert wird. Wir sind sehr ambitioniert und gleichzeitig kritisch mit uns selbst. Die beiden letzten Ergebnisse entsprechen nicht unserem Anspruch – das wissen wir und das reden wir auch nicht schön. Damit setzen wir uns intern sehr klar auseinander.“

Schäfer fordert Geduld

„Gleichzeitig bleiben wir ruhig, fokussiert und stehen als Klub zusammen. Das gilt für alle Mitarbeiter, die Mannschaft und das gesamte Trainerteam. Jeder hat unsere Unterstützung und unser Vertrauen“, so Schäfer, der anmerkt: „Wir haben im Sommer viele Veränderungen vorgenommen, neue Spieler integriert und gleichzeitig immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Jetzt kommen wichtige Spieler zurück. Eine neu zusammengestellte Mannschaft braucht Zeit, um sich zu finden und Abläufe zu entwickeln. Das ist die Realität.“

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Laut Schäfer gehe es „darum, gemeinsam die richtigen Schlüsse zu ziehen, weiter hart zu arbeiten und die Entwicklung in den kommenden Wochen in die richtige Richtung zu lenken. Wir stehen zusammen, übernehmen gemeinsam Verantwortung und gehen unseren Weg konsequent weiter. Davon lassen wir uns auch durch die aktuellen Diskussionen nicht abbringen.“ Weiter geht es für RB am Sonntag (15:30 Uhr) gegen den Hamburger SV.