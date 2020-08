Silva-Berater tritt gegen PSG nach

Thiago Silvas Berater Paulo Tonietto lässt nach dem Abgang seines Klienten gen London kein gutes Haar an Ex-Arbeitgeber Paris St. Germain. Gegenüber der ‚L’Équipe‘ schießt er vor allem gegen PSG-Sportdirektor Leonardo: „Vergangenen Dienstag rief Leonardo Thiago an und sprach die Möglichkeit an, dass er noch ein weiteres Jahr bleiben könnte. Thiago hatte bereits eine Vereinbarung mit Chelsea getroffen, es gab kein Zurück mehr. Ein Sportdirektor, der einem Spieler sagt, er wolle ihn nicht mehr und zwei Monate später will er mit ihm verlängern, wie nehmen Sie das auf?“

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut Tonietto war die Tür nach dem deutlichen Abschiedsgespräch vor rund zwei Monaten bereits zu: „Wir haben nie über Geld oder die Länge des Vertrags gesprochen. Das haben wir nie getan. Leonardo sagte einfach, er rechne nicht mehr mit ihm. Mehr nicht.“ Nach starken Leistungen beim Champions League-Endrundenturnier entschloss sich der 35-jährige Silva für einen ablösefreien Wechsel zum FC Chelsea, bei dem er einen Einjahresvertrag plus Option auf ein zweites Jahr unterzeichnete.