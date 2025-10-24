Statt Jackson: Bayerns Wunschlösung im Sommer

Der FC Bayern blickt zufrieden auf einen komplizierten Transfersommer zurück, der nach jetzigem Stand ein erfolgreiches Ende nahm. Viele Transfers scheiterten, dennoch steht Trainer Vincent Kompany ein funktionierender Kader zur Verfügung, der die ersten zwölf Pflichtspiele der Saison allesamt für sich entscheiden konnte.

Verantwortlich für den aktuellen Kader ist auch der Aufsichtsrat, der gegen Ende der Transferperiode entschieden hatte, dass Sportvorstand Max Eberl nur noch Spieler leihen darf. Denn eigentlich sah der Plan von Eberl, Christoph Freund und Vincent Kompany ganz anders aus.

Kompany kassiert Abfuhr

Wie aus dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ hervorgeht, hatten sich die Münchner nach dem Verkauf von Kingsley Coman (29) bereits mit Xavi Simons (22) auf einen Transfer geeinigt. Alle Details waren bereits besprochen, der Niederländer war der große Wunschspieler von Kompany & Co. Der Belgier war es, der letztlich bei Uli Hoeneß wegen Simons vorsprach und eine Abfuhr kassierte.

Da die Bayern keine Spieler mehr kaufen durften, kam am Deadline Day Nicolas Jackson (24) vom FC Chelsea an die Säbener Straße. Simons wechselte dagegen für 65 Millionen Euro in die Premier League zu Tottenham Hotspur. Dort ist der Kreativspieler gesetzt, erlebt aber dennoch einen komplizierten Start. Seit seinem Assist beim Debüt gegen West Ham (3:0) wartet Simons auf weitere Torbeteiligungen.