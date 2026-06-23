Menü Suche
Kommentar
Offiziell Bundesliga

FCA & VfB finden Keitel-Lösung

von Lukas Hörster
1 min.
Yannik Keitel bei seiner Leihe zum FC Augsburg @Maxppp

Der FC Augsburg kann auch in der neuen Saison auf Yannik Keitel setzen. Wie der Bundesligist mitteilt, wird der Sechser für eine weitere Saison vom Klassenkameraden VfB Stuttgart ausgeliehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Interessant: Auch diesmal sichern sich die Fuggerstädter eine Kaufoption, die bei unter einer Million Euro liegen soll. Keitel war im Januar ebenfalls samt Option vom VfB nach Augsburg gekommen, konnte sich aufgrund einiger Wehwehchen aber nicht für eine Festverpflichtung empfehlen. Nun erhält der 26-Jährige eine neue Chance.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Stuttgart
Augsburg
Yannik Keitel

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Stuttgart Logo VfB Stuttgart
Augsburg Logo FC Augsburg
Yannik Keitel Yannik Keitel
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert