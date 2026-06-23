Der FC Augsburg kann auch in der neuen Saison auf Yannik Keitel setzen. Wie der Bundesligist mitteilt, wird der Sechser für eine weitere Saison vom Klassenkameraden VfB Stuttgart ausgeliehen.

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Keitel bleibt! 🙌



Wir leihen uns Yannik Keitel auch für die kommende Saison aus und sichern uns zusätzlich auch eine Kaufoption.



ℹ️ Alle Infos gibt’s hier: https://t.co/tRSe6ivzja pic.twitter.com/ye60mfjPjx — FC Augsburg (@FCAugsburg) June 23, 2026

Interessant: Auch diesmal sichern sich die Fuggerstädter eine Kaufoption, die bei unter einer Million Euro liegen soll. Keitel war im Januar ebenfalls samt Option vom VfB nach Augsburg gekommen, konnte sich aufgrund einiger Wehwehchen aber nicht für eine Festverpflichtung empfehlen. Nun erhält der 26-Jährige eine neue Chance.