Giakoumakis schließt sich Celtic an

Giorgos Giakoumakis (26) wechselt von VVV Venlo zu Celtic Glasgow. Wie die Schotten mitteilen, unterschreibt der Eredivisie-Torschützenkönig einen Fünfjahresvertrag – vorbehaltlich letzter zu klärender Details.

Giakoumakis stand zwischenzeitlich kurz vor einem Wechsel zu Werder Bremen, der Bundesliga-Absteiger verpflichtete letztlich aber lieber Marvin Ducksch.

Giorgos Giakoumakis has joined #CelticFC on a five-year deal, subject to international clearance!