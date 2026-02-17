Nach Ausbootung: Núñez zurück nach Europa?

Darwin Núñez (26) wird Al Hilal wohl im Sommer den Rücken kehren. ‚The Athletic‘ hält es für die wahrscheinlichste Option, dass der Mittelstürmer im Anschluss an die Saison nach Europa zurückwechseln wird. Erst vor etwas mehr als einem halben Jahr war er für 53 Millionen Euro vom FC Liverpool in die Wüste gekommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dass Núñez wohl schon wieder die Biege machen möchte, überrascht nicht. Erst kürzlich wurde er von Al Hilal aus dem offiziellen Kader für die restliche Spielzeit gestrichen, um Platz für Neuzugang Karim Benzema (38) zu machen. Nun bangt der uruguayische Torjäger sogar um eine Teilnahme bei der diesjährigen WM – vorher ist wegen der geschlossenen Transferfenster ein Wechsel lediglich in wenige Ligen möglich, darunter die MLS.