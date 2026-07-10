England: Große Sorgen um Rice

Declan Rice könnte das anstehende Viertelfinalspiel gegen Norwegen (Samstag, 23 Uhr) verpassen. Wie unter anderem die ‚Daily Mail‘ berichtet, hat sich der Mittelfeldlenker einen Infekt eingefangen und wurde von der Mannschaft isoliert, um einen größeren Ausbruch zu verhindern. Darüber hinaus soll der Arsenal-Profi an Problemen an der hinteren Oberschenkelmuskulatur und im unteren Rücken laborieren.

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Rice verpasste bereits zwei Trainingseinheiten in Folge, der Einsatz gegen Norwegen ist somit fraglich. Der 27-Jährige ist für Three Lions-Coach Thomas Tuchel einer der Schlüsselspieler und wurde bislang lediglich im unbedeutenden abschließenden Gruppenspiel gegen Panama (2:0) geschont. In den bisherigen beiden K.o.-Runden gegen den Kongo (2:1) und Mexiko (3:2) stand der Sechser jeweils über die vollen 90 Minuten auf dem Feld.