170 Millionen: Irres Bayern-Gerücht um Palmer

In der Champions League war für den FC Chelsea im Achtelfinale gegen Paris St. Germain Schluss. Gegen die Franzosen hatten die Blues weder im Hin- noch im Rückspiel eine Chance. In der Premier League rangiert der finanzstarke Klub aus London nur auf Platz sechs. Für die hohen Ambitionen von Cole Palmer ist das zu wenig. Zudem fremdelt der Nationalspieler mit taktischen Änderungen von Trainer Liam Rosenior.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sollte Chelsea die Qualifikation für die Champions League verpassen, könnte Palmer im Sommer einen Wechsel anstreben, berichtet ‚The Sun‘. Das englische Boulevardblatt bringt drei potenzielle neue Arbeitgeber ins Spiel. Neben Manchester United und Real Madrid soll auch der FC Bayern Interesse am 23-jährigen Offensivspieler zeigen.

Transfer fast unmöglich

Um Palmer zu verpflichten, wäre aber ein wirtschaftlicher Kraftakt notwendig. Dem Bericht zufolge wird der Linksfuß klubintern mit 170 Millionen Euro bewertet. Das hängt auch mit seinem XXL-Vertrag bei Chelsea zusammen. Sein Gehalt liegt inklusive möglicher Boni bei umgerechnet zehn Millionen Euro brutto pro Jahr. Gültig ist der Kontrakt noch bis 2033.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dass die Bayern – aber auch Real und United – hier aktiv werden, ist zumindest bei den erwähnten Zahlen nicht besonders realistisch. Einen Spieler wie Palmer unter Beobachtung zu haben, um den Fuß in der Tür zu haben, falls sich eine Transfermöglichkeit ergibt, ist allerdings für jeden europäischen Topklub business as usual.