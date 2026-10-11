Kreuzbandriss: Hiobsbotschaft für den HSV

Der Hamburger SV muss für längere Zeit ohne Nicolai Remberg auskommen. Wie der Verein mitteilt, hat sich der 26-Jährige bei der Partie am gestrigen Samstag gegen die TSG Hoffenheim (3:2) das vordere Kreuzband im rechten Knie gerissen. Der Mittelfeldspieler muss operiert werden und fällt mehrere Monate aus.

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Bittere News und traurige Gewissheit. 😔 Nicolai Remberg hat sich im gestrigen Spiel bei der TSG Hoffenheim einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie zugezogen. Den Anfangsverdacht bestätigte ein noch am Abend durchgeführtes MRT im Athleticum am Volkspark. Rambo muss operiert werden und wird mehrere Monate ausfallen. Unter der Anzeige geht's weiter October 11, 2026

Für die Rothosen ist der Ausfall ein herber Verlust. Remberg stand in allen Pflichtspielen der Saison über die volle Distanz auf dem Platz, ehe in der 41. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. Zur laufenden Spielzeit wurde der Rechtsfuß ebenfalls zum neuen HSV-Kapitän ernannt. Trainer Merlin Polzin zeigt sich schwer getroffen von der Nachricht: „Es ist ein bitterer Moment für ihn persönlich und für uns als Mannschaft, weil er genau der Spieler ist, der verkörpert, was den neuen HSV ausmachen soll.“