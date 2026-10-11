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Bundesliga

Kreuzbandriss: Hiobsbotschaft für den HSV

von Daniel del Federico - Quelle: hsv.de
1 min.
Nicolai Remberg im Trainingsdress @Maxppp

Der Hamburger SV muss für längere Zeit ohne Nicolai Remberg auskommen. Wie der Verein mitteilt, hat sich der 26-Jährige bei der Partie am gestrigen Samstag gegen die TSG Hoffenheim (3:2) das vordere Kreuzband im rechten Knie gerissen. Der Mittelfeldspieler muss operiert werden und fällt mehrere Monate aus.

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Für die Rothosen ist der Ausfall ein herber Verlust. Remberg stand in allen Pflichtspielen der Saison über die volle Distanz auf dem Platz, ehe in der 41. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. Zur laufenden Spielzeit wurde der Rechtsfuß ebenfalls zum neuen HSV-Kapitän ernannt. Trainer Merlin Polzin zeigt sich schwer getroffen von der Nachricht: „Es ist ein bitterer Moment für ihn persönlich und für uns als Mannschaft, weil er genau der Spieler ist, der verkörpert, was den neuen HSV ausmachen soll.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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