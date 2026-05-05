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Bericht: Werder bedient sich doppelt in Wolfsburg

Der SV Werder Bremen kann gleich zwei Spieler vom VfL Wolfsburg an Land ziehen und eist damit die nächsten Talente von den Niedersachsen los.

von Dominik Sandler - Quelle: DeichStube
1 min.
Clemens Fritz hat bei Werder Bremen derzeit einen schweren Stand @Maxppp

Schon im Januar hatte Werder Bremen die Verpflichtung von Linksverteidiger Yasin Chebil perfekt gemacht. Der 18-Jährige schließt sich ab dem Sommer ablösefrei vom VfL Wolfsburg den Werderanern an. Gleich zwei Teamkollegen aus der U19 der Wölfe folgen seinem Beispiel.

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Denn wie die ‚DeichStube‘ berichtet, werden auch Stürmer Karlo Simic (18) und Mittelfeldspieler Darwin Soylu (19) an den Osterdeich wechseln. Beide kommen wie Chebil ablösefrei, haben laut dem Portal bereits einen Profivertrag unterschrieben und sollen über die U23 an die Profis herangeführt werden.

Simic, der von Ex-Werder-Stürmer Ivan Klasnic beraten wird, kommt in dieser Saison in der U19 des VfL auf eine beeindruckende Quote von 22 Toren in 25 Spielen. Soylu, der im offensiven Mittelfeld aufläuft, überzeugt bei den Niedersachsen nicht minder. Er konnte bislang 15 Tore und 19 Vorlagen beisteuern.

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