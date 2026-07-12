Erster Mourinho-Zoff bei Real

Erst am Freitag hat José Mourinho seinen neuen Job bei Real Madrid angetreten und schon gibt es die erste kleinere Konfrontation. Wie ‚esRadio‘ berichtet, hat es ausgerechnet zwischen dem neuen Real-Coach und seinem größten Befürworter Florentino Pérez eine lebhafte Diskussion gegeben. Demzufolge würde Mourinho gerne weiter mit Fitnesstrainer Antonio Dias zusammenarbeiten, der bereits bei Benfica Lissabon zu seinem Team gehörte. Antonio Pintus, der derzeit bei Real das Amt bekleidet, soll der 63-Jährige ablehnen.

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Doch Real-Präsident Pérez bleibt offenbar hart und besteht darauf, dass Pintus bleibt. Bemerkenswert: Auch Ex-Coach Xabi Alonso lehnte den italienischen Co-Trainer bereits ab, konnte sich aber ebenfalls nicht durchsetzen. Kurz darauf musste der Spanier seinen Platz auf der Bank der Königlichen räumen.