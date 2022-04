„Demütigung im Camp Nou“ | „Barça stürzt ab“

Für den FC Barcelona hätte es schlimmer nicht laufen können. Ausgerechnet gegen den klaren Außenseiter Eintracht Frankfurt strichen die stolzen Katalanen die Segel in der Europa League – ein Wettbewerb, den man laut Trainer Xavi gewinnen wollte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Über große Teile der Partie war man den Gästen unterlegen, das sah auch die ‚as‘, die Barcelona attestiert, von der Eintracht „eine Stunde lang überrannt“ worden zu sein. Die ‚Marca‘ bringt es auf den Punkt: „Barça stürzt ab.“ Mit einem Ausscheiden gegen den Bundesligaklub rechnete in Spanien wohl niemand.

Die ‚Mundo Deportivo‘ benutzt sogar das deutsche Wort Kaputt auf ihrer Titelseite: „Kaputt im Camp Nou.“ Bei den spanischen Lesern wird man die Schlagzeile wohl auch ohne Deutschkenntnisse verstehen. „Was für eine Enttäuschung“, ziert die vorderste Seite der ‚Sport‘. Das konnte man auch in den Gesichtern von Fans, Spielern und Offiziellen des prestigeträchtigen La Liga-Klubs ablesen.

Fanaufkommen erregt Gemüter

Dass die Frankfurter mit einer großen Anzahl an Fans ins Stadion kamen, stieß vielen sauer auf, die es mit den Gastgebern hielten. So warf Xavi im Anschluss an die Begegnung den Verantwortlichen vor: „Der Verein hat sich verrechnet.“ Präsident Joan Laporta ließ gegenüber ‚Movistar‘ verlauten: „Es ist mir peinlich, was ich gesehen habe.“

Die Presse hingegen fand sogar Gefallen an den lautstarken Fanmassen aus der Finanzmetropole, die mit 20.000 bis 30.000 Mann anreisten. „Frankfurter Fans erobern das Camp Nou“, schreibt die ‚Daily Mail‘. Die ‚A Bola‘ aus Portugal titelt sogar: „Frankfurter frieren das Camp Nou ein.“

Für Barcelona war es eine „Alptraumnacht“, wie die ‚Sport‘ korrekterweise schreibt. Die ‚Sun‘ sah sogar eine „Demütigung von Barcelona“. Am Ende bleibt eine historische Fußballnacht, die vor allem den Fans von Eintracht Frankfurt lange in Erinnerung bleiben wird.