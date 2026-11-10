Hohe Ausstiegsklausel: Pochettino offen für United

Bei Manchester United wird ein Wechsel auf der Trainerbank immer wahrscheinlicher. Wie der ‚Guardian‘ berichtet, ist US-Nationaltrainer Mauricio Pochettino offen für das Engagement bei den Red Devils. Dort steht Michael Carrick vor dem Aus, Pochettino ist ganz oben auf der Liste möglicher Nachfolgekandidaten.

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Günstig wird der 54-Jährige allerdings nicht. Pochettino steht bei den USA noch bis 2030 unter Vertrag, könnte aber Gebrauch von seiner Ausstiegsklausel machen. Knapp neun Millionen Euro müsste der Klub aus der Premier League zahlen, um den Argentinier aus seinem Vertrag zu kaufen.