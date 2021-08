Gespräche laufen: Wolfsburg vor Waldschmidt-Transfer?

Kehrt Luca Waldschmidt in Kürze in die Bundesliga zurück? Wie der italienische Transfermarkt-Experte Gianluca Di Marzio berichtet, befindet sich der VfL Wolfsburg in fortgeschrittenen Gesprächen über einen Transfer des Angreifers von Benfica Lissabon.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine durchaus überraschende Meldung, denn in den vergangenen Tagen hatte sich diesbezüglich nichts angedeutet. Die Frage ist nun, ob sich an der aktuellen Besetzung der Wolfsburger Offensive in diesem Zuge noch etwas ändert. Ein Wechselkandidat ist seit geraumer Zeit Wout Weghorst (29).

Waldschmidt besitzt in der portugiesischen Hauptstadt noch einen Vertrag bis 2025, würde also eine stolze Ablöse kosten. Insgesamt kommt der deutsche Nationalspieler auf zwölf Tore und vier Vorlagen in 43 Pflichtspielen für Benfica. Vor gut einem Jahr war er für eine Ablöse von 15 Millionen Euro vom SC Freiburg an die Atlantikküste gewechselt.