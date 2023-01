Augsburg verleiht Petkov

Der FC Augsburg verleiht Lukas Petkov in die zweite Liga. Bis zum Sommer trägt der 22-jährige Offensivspieler das Trikot von Greuther Fürth. Seinen Vertrag in Augsburg verlängerte Petkov zuvor bis 2026. Für den FCA bestritt er in dieser Saison acht Profieinsätze.

Fürths Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi erklärt: „Lukas ist ein torgefährlicher Mittelfeldspieler, der auch weiter vorne eingesetzt werden kann. Er kam beim FCA dieses Jahr auch schon auf einige Einsätze in der Bundesliga.“

