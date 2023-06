DFB: Rückendeckung für Flick

Bundestrainer Hansi Flick sitzt nach den enttäuschenden Testspielen gegen die Ukraine (3:3) und Polen (0:1) weiter fest im Sattel. DFB-Sportdirektor Rudi Völler sagt gegenüber der ‚Bild‘: „Ich bin ja schon lange im Geschäft. Ich verstehe auch die Enttäuschung der Fans und der breiten Öffentlichkeit. Aktuell gibt es Gegenwind, den nur wir durch gute Leistungen und Siege in Rückenwind drehen können. Hansi Flick ist ein absoluter Toptrainer und der Richtige für diese Aufgabe.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Völler ist sich sicher: „Er wird die Dinge so entscheiden, dass wir eine gute EM in Deutschland spielen werden. Ich gebe aber zu, dass es uns im Moment noch nicht gelingt, die Euphorie für das Heim-Turnier zu entfachen, so wie wir es uns vorgenommen haben.“ Am Dienstag (20:45 Uhr) trifft die DFB-Elf in Gelsenkirchen auf Kolumbien.

Lese-Tipp

Quoten-Debakel für DFB | Hazard: Urlaub, Provinz oder MLS?