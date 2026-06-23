VfB: Klare Forderung an El Khannouss

Der VfB Stuttgart erwartet von Bilal El Khannouss eine Leistungssteigerung in der kommenden Saison. Laut ‚Absolut Fussball‘ waren die Verantwortlichen nicht zufrieden mit der Rückrunde des Marokkaners, abgegeben werden soll er in diesem Sommer aber nicht. Der offensive Mittelfeldspieler machte zuletzt mit einem Beraterwechsel auf sich aufmerksam, seine neue Agentur sondiert dem Vernehmen nach den Markt.

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Der 22-Jährige will den nächsten Schritt gehen, der VfB hat El Khannouss aber bis 2030 und ohne Ausstiegsklausel unter Vertrag genommen. Insgesamt überwiesen die Schwaben 18 Millionen Euro an Leicester City. In seiner ersten Spielzeit wusste er insgesamt mit neun Toren und sieben Vorlagen zu überzeugen.