Winter-Transfer: Zahlt Tottenham wieder 100 Millionen?

Tottenham Hotspur plant für den Winter erneut einen XXL-Transfer, um die Saison in der Rückrunde noch zu retten. Wie ‚A Bola‘ berichtet, hat der Tabellenletzte der Premier League Vangelis Pavlidis (27) von Benfica Lissabon ganz oben auf die Wunschliste gepackt. Die Londoner benötigen angesichts von bisher nur drei Treffern in den ersten sechs Ligaspielen dringend mehr Durchschlagskraft in der Offensive. Diese erhofft sich der Klub von Mittelstürmer Pavlidis, der in der laufenden Saison für Benfica bisher 15 Treffer und vier Vorlagen in 15 Pflichtspielen beigesteuert hat.

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Mehrere europäische Teams sollen an dem griechischen Nationalspieler interessiert sein, der in der Frühphase seiner Karriere beim VfL Bochum unter Vertrag stand. Die Portugiesen wollen ihren Torjäger unbedingt halten. In dessen Vertrag bis 2029 ist jedoch eine Ausstiegsklausel in Höhe von 100 Millionen Euro verankert. Bereits im Sommer gaben die Spurs 366 Millionen Euro für Transfers aus, zahlten unter anderem 108 Millionen für Sandro Tonali (26). Angesichts der aktuellen Tabellensituation ist der Klub aber „zunehmend verzweifelt“, wie ‚A Bola‘ anmerkt.