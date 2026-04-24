Saudi-Arabien präsentiert Donis

Saudi-Arabien hat Georgios Donis als neuen Cheftrainer vorgestellt. Der WM-Teilnehmer stattet den Coach mit einem Vertrag bis 2027 aus. Der Grieche, geboren in Frankfurt am Main, war zuletzt für Saudi-Klub Al-Khaleej tätig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Beim Fußballverband folgt der 56-Jährige auf Hervé Renard, der Saudi-Arabien für das diesjährige Turnier qualifiziert hatte. In Gruppe H trifft man nun mit Donis auf Spanien, Uruguay und Kap Verde.