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Premier League

Neue Option für Bayern-Kandidat Hornicek

von Simon Martis - Quelle: The Athletic
Lukas Hornicek gibt die Richtung vor @Maxppp

Bayern-Kandidat Lukas Hornicek könnte den SC Braga in Richtung Premier League verlassen. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, zeigt Newcastle United Interesse am 24-jährigen Torhüter. Die Portugiesen wollen ihren Schlussmann allerdings nicht unterhalb seiner Ausstiegsklausel in Höhe von 30 Millionen Euro ziehen lassen.

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Auch der FC Bayern soll den Keeper auf dem Zettel haben. Zuletzt hieß es, dass die Münchner die Entwicklung des tschechischen Nationalspielers genau beobachten, konkrete Gespräche mit Braga bislang allerdings noch nicht stattgefunden haben. Hornicek feierte erst Ende Mai sein Debüt für Tschechien und gehörte zuletzt auch dem WM-Kader an.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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