Guardiola deutet Haaland-Transfer an: „Jeder kennt die Situation“

Eine Übereinkunft zwischen Manchester City und Borussia Dortmund wurde erzielt, Erling Haaland und die Citizens sind sich ebenfalls einig und der 21-Jährige absolvierte am Dienstag sogar schon den Medizincheck in Brüssel. Heute hat sich nun auch City-Trainer Pep Guardiola zum sich anbahnenden Megatransfer geäußert.

Aus rechtlichen Gründen könne er noch keine konkreten Aussagen zu Haaland treffen, erörterte der katalanische Übungsleiter. „Borussia Dortmund und Manchester City haben mir gesagt, dass ich nichts sagen darf, bevor es nicht geschehen ist. Es tut mir leid, aber ich darf dazu nichts sagen“, begründete Guardiola seine Wortkargheit.

Haalands Transfer soll in Kürze über die Bühne gebracht werden. City zahlt die in Haalands Vertrag verankerte Ausstiegsklausel in Höhe von kolportierten 75 bis 90 Millionen Euro.

Eine endgültige Bestätigung ließ sich Guardiola noch nicht entlocken: „Jeder kennt die Situation, aber ich sollte nicht reden, weil ich nicht gerne über die Zukunft, die nächste Saison, rede.“ Liest man allerdings zwischen den Zeilen, dürften kaum noch Zweifel am Vollzug des Transfers übrigbleiben.