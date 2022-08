Paquetá in London gelandet

Lucas Paquetá steht unmittelbar vor seinem Wechsel zu West Ham United. Wie Fabrizio Romano und ‚Sky Sports‘ übereinstimmend berichten, ist der Brasilianer in der vergangenen Nacht in London angekommen. Am heutigen Vormittag soll der erste Teil des Medizinchecks anstehen.

Zuvor hatten sich Olympique Lyon und West Ham auf einen Wechsel des 24-jährigen brasilianischen Spielmachers verständigt. Die Sockelablöse soll sich auf 43 Millionen Euro belaufen, die Höhe der Bonusvereinbarung wird auf 17 Millionen taxiert. In London wird Paquetá einen Fünfjahresvertrag unterschreiben.