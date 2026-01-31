Menü Suche
Kommentar
2. Bundesliga

Vierter Neuzugang im Anflug auf Schalke

Drei sehr prominente Profis hat der FC Schalke in der laufenden Wechselperiode bereits an Land gezogen. Der nächste Zugang ist in Deutschland eher ein unbeschriebenes Blatt.

von Julian Jasch - Quelle: Sky
1 min.
Augen zu und durch: Adil Aouchiche @Maxppp

Aus den vergangenen vier Zweitliga-Partien konnte der FC Schalke gerade einmal zwei Punkte holen. Im Verlauf des 20. Spieltags droht Königsblau die Tabellenspitze zu verlieren. Da kommt eine positive Nachricht wie gerufen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach Informationen von ‚Sky‘ befindet sich nach Dejan Ljubicic (28), Edin Dzeko (39) und Kevin Müller (34) der vierte Neuzugang im Anflug auf die Knappen. Die Rede ist von Adil Aouchiche (23), der sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit S04 befinden soll.

Der Mittelfeldspieler ist aktuell noch vom AFC Sunderland an den FC Aberdeen verliehen, das eigentlich bis Sommer ausgemachte Gastspiel müsste also vorzeitig abgebrochen werden. Die Gespräche diesbezüglich laufen auf Hochtouren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aouchiche kann übrigens auch auf der linken Außenbahn agieren. Dort wird der aktuell verletzte Vitalie Becker (20) dieser Tage schmerzlich vermisst. Vorangetrieben wird der Transfer allen voran vom neuen Scoutingchef Maximilian Lüftl, führt der Bezahlsender aus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Premiership
Schalke 04
Aberdeen
Sunderland
Adil Aouchiche

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Premiership Premiership
Schalke 04 Logo FC Schalke 04
Aberdeen Logo FC Aberdeen
Sunderland Logo AFC Sunderland
Adil Aouchiche Adil Aouchiche
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert