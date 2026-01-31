Vierter Neuzugang im Anflug auf Schalke

Aus den vergangenen vier Zweitliga-Partien konnte der FC Schalke gerade einmal zwei Punkte holen. Im Verlauf des 20. Spieltags droht Königsblau die Tabellenspitze zu verlieren. Da kommt eine positive Nachricht wie gerufen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach Informationen von ‚Sky‘ befindet sich nach Dejan Ljubicic (28), Edin Dzeko (39) und Kevin Müller (34) der vierte Neuzugang im Anflug auf die Knappen. Die Rede ist von Adil Aouchiche (23), der sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit S04 befinden soll.

Der Mittelfeldspieler ist aktuell noch vom AFC Sunderland an den FC Aberdeen verliehen, das eigentlich bis Sommer ausgemachte Gastspiel müsste also vorzeitig abgebrochen werden. Die Gespräche diesbezüglich laufen auf Hochtouren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aouchiche kann übrigens auch auf der linken Außenbahn agieren. Dort wird der aktuell verletzte Vitalie Becker (20) dieser Tage schmerzlich vermisst. Vorangetrieben wird der Transfer allen voran vom neuen Scoutingchef Maximilian Lüftl, führt der Bezahlsender aus.