Manchester United: Die Baustellen für den Sommer

Die Trainerfrage

Die wichtigste Frage muss Manchester United zeitnah klären: Wer wird der neue Mann an der Seitenlinie? Wurden Interimscoach Ralf Rangnick zu Amtsantritt noch Außenseiterchancen eingeräumt, seinen Job über den Sommer hinaus fortzuführen, ist nun klar, dass die Red Devils einen Neuanfang wollen. Ajax Amsterdams Erik ten Hag weilte zu Wochenbeginn zu Gesprächen in Manchester und gilt als Favorit auf die Nachfolge. Weitere Kandidaten sind Mauricio Pochettino (Paris St. Germain), Julen Lopetegui (FC Sevilla) und Luis Enrique (Spanien).

Facelifting im Angriff

Das Sturmzentrum der Red Devils ist mit Cristiano Ronaldo (37) und Edinson Cavani (35), dessen Vertrag zum Saisonende ausläuft, zwar erfahren, aber eben nicht zukunftsträchtig besetzt. Ein deutlich jüngerer Stürmer soll her. Neben Optionen wie Richarlison (24, FC Everton) und Alexander Isak (22, Real Sociedad) könnte auch Harry Kane (28) noch einmal zum Thema werden. Sollte Stadtrivale Manchester City das Rennen um Erling Haaland für sich entscheiden, wäre United im Werben um den wechselwilligen Angreifer von Tottenham Hotspur ligaintern quasi konkurrenzlos.

Die Pogba-Lücke

Paul Pogba wird Manchester United im Sommer zum zweiten Mal in seiner Karriere ablösefrei verlassen. Zwar war der Mittelfeldspieler während seiner sechs Jahre am Old Trafford nicht ohne Fehl und Tadel, jedoch werden die Qualitäten des Franzosen in der Zukunft schmerzlich vermisst werden. Dementsprechend hoch ist der Bedarf nach einem Nachfolger. Die Suche gestaltet sich jedoch schwierig.

West Ham Uniteds Herzstück Declan Rice (23) ist der Wunschkandidat, aber als englischer Nationalspieler traditionell mit einem astronomischen Preisschild versehen. Bei anderen Kandidaten wie Boubacar Kamara (22) von Olympique Marseille oder Youri Tielemans (24) von Leicester City liegen nach FT-Infos derzeit andere Klubs vorne.

Vertragsenden 2023

Gleich neun Profis gehen ab dem Sommer in ihr letztes Vertragsjahr. Bei Tom Heaton, David de Gea, Nemanja Matic, Phil Jones, Luke Shaw, Fred, Marcus Rashford, Diogo Dalot und nicht zuletzt Cristiano Ronaldo stellt sich die Frage: Verlängern, verkaufen oder im Folgejahr ablösefrei ziehen lassen? Hier dürfte vor allem der künftige Cheftrainer ein Wörtchen mitreden.

Zumindest mit Schlussmann David de Gea will United in absehbarer Zeit verlängern. Beim 31-jährigen Spanier sowie einigen anderen der Genannten besitzt der Klub die Option auf eine Verlängerung um ein Jahr und kann sich im Zweifelsfall mehr Zeit verschaffen.

Abwehrzentrale aufbessern

Dann ist da noch die Frage, wie sich United künftig in der Abwehr aufstellt. Die schwankenden Leistungen von Kapitän Harry Maguire (29) haben zu einem Umdenken geführt, sodass im Sommer ein neuer Innenverteidiger her soll. Für Borussia Dortmunds Manuel Akanji (26) hat der Klub dem Vernehmen nach ein 90-Millionen-Euro-Paket geschnürt. Ronald Araújo (23) vom FC Barcelona ist ebenfalls ein Thema.

