So plant Bayern mit Karl & Mike

von Julian Jasch - Quelle: Bayern Insider
Lennart Karl an der Seite mit Joshua Kimmich und Wisdom Mike @Maxppp

Der FC Bayern will Lennart Karl (17) nicht für die U17-Weltmeisterschaft abstellen. Das geht aus dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ hervor. Viel zu wichtig sei der aufstrebende Offensivspieler für den deutschen Rekordmeister.

Teamkollege Wisdom Mike (17), der seit der neuen Saison ebenfalls zum erweiterten Profikader gehört, werde hingegen die Freigabe für das Kontinentalturnier erhalten, das am 3. November startet. Beim wichtigen Bundesligaspiel gegen Bayer Leverkusen am 1. November soll der Außenstürmer die Münchner aber noch unterstützen und wird entsprechend erst anschließend zum Team von André Pawlak dazustoßen.

Bundesliga
U17 Weltmeisterschaft
FC Bayern
Deutschland
Wisdom Okpako Mike Ebohon
Lennart Karl

