Einer für die Bundesliga: Der französische El Mala

Der FC Bayern, Borussia Dortmund, Manchester City, Manchester United, FC Chelsea, Inter Mailand oder auch Paris St. Germain – kaum einer der europäischen Topklubs hat Said El Mala (19) nicht auf dem Schirm. Beim 1. FC Köln träumt man von einer Rekordablöse über mehr als 50 Millionen Euro, auch wenn man das Ausnahmetalent am liebsten noch über den kommenden Sommer hinaus halten würde.

Ähnlich sieht man es beim SCO Angers, was die Zukunft von Sidiki Chérif betrifft. Der 18-Jährige bringt ähnliche Anlagen mit wie El Mala, besticht durch tolle Dribblings ebenso wie mit einem starken Abschluss. Drei Ligatore hat Chérif analog zu El Mala in der laufenden Spielzeit bereits erzielt.

Folgt im Sommer der nächste Schritt?

Im Ranking der U19-Topdribbler in den fünf europäischen Topligen belegt der Franzose Rang drei hinter El Mala und einem gewissen Lamine Yamal (18), auch das ist mehr als ein kleines Indiz für sein herausragendes Talent.

Bis 2028 ist Chérif vertraglich noch an Angers gebunden, ähnlich wie der 1. FC Köln im Fall El Mala hält der französische Klub das Heft des Handelns also in der Hand. Doch die Chancen sind groß, dass Chérif in den nächsten Monaten die ersten Lockrufe größerer Vereine erreichen. Auch die Bundesliga schielt traditionell in Richtung Frankreich. Die Wahrscheinlichkeit ist riesig, dass man die Fährte bereits aufgenommen hat.