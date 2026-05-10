Magdeburg: Klarer Plan auf dem Trainerstuhl

Der 1. FC Magdeburg will unbedingt mit Petrik Sander und Pascal Ibold auch über den Sommer hinaus weitermachen. Sportchef Peer Jaekel sagte nach dem 3:1-Sieg gegen Holstein Kiel: „Wir sind im engsten Austausch, den man sich vorstellen kann. Die Entwicklung der letzten Monate und Wochen ist atemberaubend meiner Meinung nach. Das kann sich sehen lassen. Und genau deshalb wollen wir diesen Weg weitergehen.“

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Das Duo um Sander musste früh in der Saison einspringen und brachte die Sachsen-Anhalter in ruhigeres Fahrwasser. Durch den Dreier gegen die Störche ist der Klassenerhalt so gut wie sicher. „Meine Überzeugung habe ich rübergebracht, dass wir in dieser Konstellation weitermachen sollten. Ich habe auch keine Skepsis geerntet. Deshalb glaube ich, dass wir das zeitnah hinbekommen“, so Jaekel.