Mit Anschlussrolle: Wolfsburg tütet Arnold-Deal ein

Der VfL Wolfsburg und Kapitän Maximilian Arnold setzen die Zusammenarbeit langfristig fort. Wie die ‚Wolfsburger Allgemeine‘ und ‚Aller-Zeitung‘ berichten, haben die Parteien eine Einigung über die Verlängerung des am Saisonende auslaufenden Vertrags erzielt. Der 31-Jährige habe dafür seine Gehaltsforderungen heruntergeschraubt. Mit der offiziellen Verkündung werde zeitnah gerechnet.

Die Verhandlungen zogen sich bereits über die vergangenen Wochen. Lange herrschte in puncto Laufzeit Uneinigkeit. Während Arnold auf eine Ausdehnung um weitere drei Jahre gepocht haben soll, wollte der VfL dem Mittelfeldspieler nur eine Verlängerung bis 2028 anbieten. Nun hat man sich dem Bericht zufolge auf zwei Jahre plus Option auf eine weitere Spielzeit verständigt.

Laut dem Zeitungsverbund soll Arnold zudem im Anschluss eine Rolle im Management einnehmen. Demnach greift nach Ende seiner Laufbahn ein Anschlussvertrag, der über mindestens zwei Jahre gültig sein soll. Auch in dieser Saison ist der Linksfuß im Zentrum der Wölfe wieder eine feste Größe.