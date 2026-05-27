Neuer Mittelfeldmotor: Freiburg holt Yamamoto

Der SC Freiburg hat den zweiten Sommertransfer eingetütet. Der Bundesligist verkündet, dass Rihito Yamamoto (24) vom belgischen Erstligisten VV St. Truiden in den Breisgau wechselt. Über die Vertragsinhalte wurde Stillschweigen vereinbart.

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Sportdirektor Klemens Hartenbach schwärmt: „Rihito hat in der vergangenen Saison eine sehr gute Entwicklung durchlebt. Er ist im wahrsten Sinne ein Mittelfeldallrounder. Seine große Stärke ist sicherlich, dass er sehr breit aufgestellt ist. So kann er sowohl mit Ball als auch gegen den Ball wesentliche Akzente setzen. Jetzt gilt es, sich anzupassen und in Feinheiten weiterzuentwickeln – darauf freuen wir uns.“

Für den japanischen Mittelfeldakteur greift der Sportclub tief in die Tasche. Dem Vernehmen nach überweist Freiburg acht Millionen Euro nach Belgien. Yamamoto ist neben Mio Backhaus (22), der für 15 Millionen Euro von Werder Bremen kommt, die bislang zweite Neuverpflichtung des Sommers.