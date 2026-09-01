30-Millionen-Kaufoption: Vaz verlässt Rom

Robinio Vaz verlässt die AS Rom und wechselt auf die Insel. Hull City sichert sich die Dienste des Mittelstürmers auf Leihbasis. Der Deal beinhaltet laut offiziellen Vereinsangaben eine Kaufoption, die sich dem Vernehmen nach auf rund 30 Millionen Euro belaufen soll.

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Vaz war erst im Januar dieses Jahres zu den Römern gewechselt, konnte dort in 14 Pflichtspiel-Einsätzen jedoch lediglich einen Treffer erzielen. Der 19-jährige Franzose ist beim Premier League-Aufsteiger bereits der dritte Neuzugang in der letzten Stunde des Transferfensters.