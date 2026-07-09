Der FC Schalke beschäftigt sich neben Jesper Lindström (26/SSC Neapel) mit einer weiteren großen Personalie. Nach Informationen der ‚Bild‘ bekunden die Knappen Interesse an einer Zusammenarbeit mit Robin Gosens (32). Der linke Außenbahnspieler stehe auf Schalke hoch im Kurs.

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Zudem wolle der AC Florenz den deutschen Nationalspieler (24 Länderspiele) „definitiv abgeben“. Vorstellbar sei „eine geringe Ablöse rund um die Millionengrenze“, um Gosens aus seinem bis 2028 datierten Kontrakt herauszukaufen.

Zwei Probleme gibt es aber: Einerseits müsste Gosens für Schalke auf Gehalt verzichten – in dem Kontext wäre auch eine Abfindung von Seiten der Fiorentina denkbar. Andererseits fühle sich der Linksfuß gemeinsam mit seiner Familie in Italien pudelwohl.

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Gosens oder Ndiaye?

Gut für S04: In der Vergangenheit machte Gosens kein Geheimnis daraus, dass Schalke sein absoluter Traumverein ist. Im Sommer 2019 stand ein Transfer sogar kurz bevor.

Weil aber nicht abzusehen ist, ob ein Gosens-Wechsel diesmal klappt, arbeiten die Verantwortlichen gleichzeitig an der Verpflichtung von Ex-Leihspieler Moussa Ndiaye (24). Der Linksverteidiger würde gerne in der Bundesliga auflaufen, in den Verhandlungen mit dem RSC Anderlecht ist den Königsblauen aber bislang kein Durchbruch gelungen.