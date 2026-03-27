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Barça: Tauschdeal um Torres?

von David Hamza - Quelle: TeamTalk
Ferran Torres jubelt @Maxppp

Um neuen finanziellen Spielraum zu schaffen, ist der FC Barcelona angeblich bereit, im Sommer Ferran Torres (26) zu verkaufen. ‚TeamTalk‘ berichtet, dass der Stürmer bei Manchester United und Atlético Madrid angeboten wurde.

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Barça soll auch möglichen Tauschdeals offen gegenüberstehen, schließlich will man Leihspieler Marcus Rashford (28) von United kaufen und Julián Alvarez (26) von Atlético holen. Torres, vertraglich nur noch bis 2027 gebunden, soll zudem Interesse beim FC Arsenal geweckt haben. Für Barcelona erzielte der Spanier in dieser Saison 16 Tore in 40 Pflichtspielen.

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