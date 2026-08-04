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Mit Weiser: Zwei Rückschläge für Werder

von Dominik Sandler - Quelle: werder.de | Bild
1 min.
Mitchell Weiser im Trainingslager @Maxppp

Der SV Werder Bremen muss weiter auf das Comeback von Mitchell Weiser warten. Auch 13 Monate nach seinem Kreuzbandriss ist laut Leiter Lizenzbereich Peter Niemeyer nicht absehbar, wann der 32-Jährige wieder eingreifen kann. Gegenüber der ‚Bild‘ sagt der 42-Jährige: „Es braucht Zeit, um ihn aufzubauen. Aktuell trainiert er mit muskulären Problemen indoor. Es wird noch dauern, bis er Spielfitness hat. Wir gehen davon aus, dass er beim Pflichtspiel-Start noch nicht dabei ist.“

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Neben Weiser muss der Bundesligist vorerst auch auf Neuzugang Dariusz Stalmach verzichten. Der 20-jährige Pole hat sich im Testspiel gegen Energie Cottbus laut Vereinsangaben eine Schultereckgelenksverletzung zugezogen und fällt damit aus. Erst vor wenigen Wochen wechselte der Sechser vom 1. FC Magdeburg an die Weser.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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