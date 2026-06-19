Verwirrung um Grimaldo-Preis

Bayer Leverkusen will Alejandro Grimaldo (30) nicht unter Wert verkaufen. Nach Informationen des ‚kicker‘ geht der Bundesligist mit einer Preisvorstellung von 30 Millionen Euro in die Verhandlungen mit Atlético Madrid. Die Spanier hatten zuvor bereits auf persönlicher Ebene Einigung mit Grimaldo erzielt.

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Bislang standen zehn bis zwölf Millionen Euro als Ablöse für Grimaldo im Raum. Dies erscheint selbst mit Blick auf das Alter und die kurze Vertragslaufzeit bis 2027 etwas zu wenig. Gut vorstellbar, dass sich die Parteien am Ende in der Mitte treffen werden.