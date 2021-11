Mehrere Anfragen für Barças Umtiti

Der FC Barcelona könnte im Januar Samuel Umtiti von der Gehaltsliste bekommen. Laut der ‚Sport‘ liegen für den französischen Abwehrspieler mehrere Leihangebote von Klubs aus Frankreich sowie der Türkei vor. Der katalanischen Tageszeitung zufolge handelt es sich bei den interessierten Vereinen zwar nicht „um Topklubs, aber sie sind gute Optionen“, bei denen der 27-Jährige seiner Karriere neuen Schwung verleihen könnte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach langer Verletzungspause in der Vorsaison wollte Umtiti endlich durchstarten, in der laufenden Saison ist der Defensivakteur jedoch noch ohne Einsatz. Im November steht daher der ‚Sport‘ zufolge ein Treffen mit Barças Vereinsführung an, in dem über die Zukunft des noch bis 2023 vertraglich gebundenen Profis entschieden werden soll. Der einstige 25-Millionen-Einkauf gehörte zuletzt in der Saison 2017/18 zum absoluten Stammpersonal, ehe ihn mehrere Knieverletzungen ausbremsten.