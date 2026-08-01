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La Liga

Alvarez-Drama: Barça droht heftige Strafe

von Lukas Weinstock - Quelle: Marca
Julián Alvarez im Argentinien-Trikot @Maxppp

Sollten sich die Vorwürfe von Atlético Madrid hinsichtlich der illegalen Kontaktaufnahme des FC Barcelona zu Julián Alvarez (26) bestätigen, drohen den Katalanen offenbar harte Sanktionen. Laut der ‚Marca‘ könnte Barça ein Punktabzug von drei Punkten oder eine Transfersperre auferlegt werden.

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Auch Alvarez persönlich droht dem Bericht zufolge eine Strafe. Auf ihn könnte der ‚Marca‘ zufolge unter Umständen eine Sperre von einem Monat bis zu zwei Jahren zukommen. Beide Klubs erhalten demnächst die Gelegenheit, ihre Argumente vor dem spanischen Fußballverband (RFEF) vorzubringen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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