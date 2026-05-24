Eberl kontert Hoeneß-Aussagen

Max Eberl hat nicht mit Uli Hoeneß‘ öffentlicher Ansage gerechnet, dass die Chancen auf eine Verlängerung seines 2027 auslaufenden Vertrags „bei 60 zu 40“ liegen. „Ich habe es sehr überraschend wahrgenommen. Ich will meine Arbeit machen, mit der Arbeit überzeugen“, äußerte sich Bayern Münchens Sportvorstand am Rande des gestrigen DFB-Pokalsiegs gegen den VfB Stuttgart (3:0) bei ‚Sky‘. Eberl betonte mit Blick auf die von Hoeneß genannten „Zweifel“: „Was wir dieses Jahr gespielt haben als Mannschaft, als Verein, das lässt sich sehen. Man kann zweifeln, das ist wirklich legitim. Dann redet man drüber.“

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Er wisse zudem „nicht, ob er es so gemeint hat, er hat es gesagt, die Zahlen stehen jetzt da. Ist mir jetzt gerade egal, wir haben mit dem Double eine sehr gute Saison gespielt.“ Man habe „gestern gesprochen, heute gesprochen. Deswegen waren die 60 zu 40 für mich überraschend.“ Außerdem, so Eberl weiter, sei das „Fell […] dick geworden, aber an einem Finaltag fand ich es jetzt nicht den richtigen Zeitpunkt. Das Schöne ist: Das hat die Mannschaft null Komma null beeinflusst.“