Greuther Fürth und Sacha Bansé gehen gemeinsam in die Zukunft. Wie der Zweitligist mitteilt, hat der 25-jährige Sechser seinen auslaufenden Vertrag um zwei Jahre verlängert. Das Kleeblatt besitzt zudem die Option, das Arbeitspapier um eine weitere Saison auszudehnen.

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Bansé ist laut Coach Heiko Vogel „ein Spieler, den sich jeder Trainer wünscht. Er arbeitet unfassbar viel für die Mannschaft. Er ist nicht immer der, der im Fokus steht, aber ein Spieler, der eine enorm hohe Wichtigkeit für die Mannschaft hat.“ Nach zwei Knieoperationen startet Bansé in der laufenden Saison endlich durch, stand in jedem Spiel in der Startelf.